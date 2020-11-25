Jager Music Awards запустит онлайн-резиденцию с Горчилиным и Kate NV в качестве кураторов

Музыкальная премия Jager Music Awards запустит творческую онлайн-резиденцию, участники которой будут устраивать арт-перформансы на стыке физической и цифровой реальностей, сообщает The Village.

«Jager Night Embassy — арт-резиденция, объединившая всех представителей ночной жизни под одной крышей. Единая платформа для музыки, выступлений, продюсирования, модных показов, танцев, изобразительного искусства и постоянного творчества. Мы видим ночную жизнь как нечто большее, чем просто совокупность всех вечеринок города. Это пространство для свободного самовыражения, где все равны», — говорят организаторы.

Весь декабрь по четвергам будут проходить вечерние шоукейсы в прямом эфире в социальных сетях. Среди участников — дизайнер Антон Лисин, хореограф Альбина Вахитова, театральный режиссер Илья Шагалов и DJ Dimixer.

Кураторами проекта стали актер Александр Горчилин, певица Kate NV, художник Миша Мост, управляющая директор Пикника «Афиши» Дарья Шульга и сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус. Они будут помогать участникам осуществлять их задумки.

Недавно Jager Music Awards объявила победителей премии 2020 года. Артистом года был признан Хаски, треком года — «Плачу на техно» групп Cream Soda и «Хлеб», видео года — клип на трек «Никогда‑нибудь» Хаски.