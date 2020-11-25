«Яндекс» выпустил колонку «Станция Макс». У нее есть экран, чтобы Алиса могла выражать свои эмоции

«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция Макс» — она лучшая с точки зрения звука и позволяет Алисе выражать эмоции с помощью экрана, рассказали в компании. Анонс нового устройства состоялся на онлайн-конференции Yet another Conference 2020.

Новая колонка стала самой дорогой в линейке — она стоит 16 990 рублей, тогда как обычная «Станция» обойдется в 12 990 рублей, а «Станция Мини» — в 3790 рублей. Среди главных отличий «Станции Макс» — «объемный трехполосный звук», поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана.

В колонке есть пять динамиков: один из них обеспечивает басы, два других — высокие частоты, еще два — средние частоты. При просмотре фильмов устройство задействует технологию Dolby Audio.