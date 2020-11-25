«Яндекс» выпустил колонку «Станция Макс». У нее есть экран, чтобы Алиса могла выражать свои эмоции

«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция Макс» — она лучшая с точки зрения звука и позволяет Алисе выражать эмоции с помощью экрана, рассказали в компании. Анонс нового устройства состоялся на онлайн-конференции Yet another Conference 2020.
Новая колонка стала самой дорогой в линейке — она стоит 16 990 рублей, тогда как обычная «Станция» обойдется в 12 990 рублей, а «Станция Мини» — в 3790 рублей. Среди главных отличий «Станции Макс» — «объемный трехполосный звук», поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана.
В колонке есть пять динамиков: один из них обеспечивает басы, два других — высокие частоты, еще два — средние частоты. При просмотре фильмов устройство задействует технологию Dolby Audio.
На передней панели «Станции Макс» находится LED-экран — его яркость подстраивается под освещение комнаты. В спящем режиме колонка выводит на экран время. Если начинает играть музыка, на нем появляется «визуальное представление», которое можно выбирать. А еще с помощью экрана голосовой помощник Алиса визуально дополняет свои ответы, например, показывает погоду или «подмигивает» в ответ на комплимент.
«Станция Макс» доступна для предзаказа с 25 ноября, а в продаже появится с 1 декабря на «Маркете» и в магазинах электроники. Сейчас колонка представлена в черном и сером цвете, а в новом году станут доступны также бордовая и темно-синяя версии.