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СМИ сообщили о повышенной системе штрафов за отказ носить маску в Москве. В МВД это отрицают

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:29

25 ноября в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о том, что московским полицейским дали указание чаще штрафовать жителей города за отсутствие масок на лице. Например, об этом пишет Baza.

Согласно этой информации, правоохранители обязаны выполнять ежедневный план по штрафам — он варьируется в зависимости от района города и количества жителей. Оформлять протоколы, по этим данным, требуют и на тех, у кого маска спущена на подбородок.

Baza пишет о жалобах полицейских на то, что им приходится в поисках нарушителей заходить на остановки и в магазины. По сведениям издания, правонарушителя требуют сфотографировать и отвести в отдел, где на него оформят протокол о нарушении требований столичных властей.

В МВД опровергли публикацию телеграм-канала. По заявлению ведомства, эта информация «не соответствует действительности». Подробной информации в министерстве, однако, не дали.

В Москве ношение масок и перчаток вне дома является обязательным, масочный режим вступил в силу 12 мая и с тех пор не отменялся. Штраф за его нарушение составляет 4000 рублей, в транспорте — 5000.

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