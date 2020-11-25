Российские актеры озвучили видеоинсталляцию о Северном речном вокзале

Музей Транспорта Москвы совместно с Музеем Москвы запустил видеоинсталляцию «Легенды Северного речного вокзала». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Озвучили видеоинсталляцию актеры театра и кино Александра Ревенко, Павел Артемьев, Никита Ефремов, Ирина Мартыненко, Марк Тишман, Мириам Сехон и Филипп Григорьян. В рамках проекта они опровергли мифы и рассказали истории, связанные с Северным речным вокзалом.

Сюжеты для зарисовок о памятнике ар-деко придумывала команда Музея Москвы. Сотрудники музея собрали городские легенды и факты о портовом комплексе из архивов.

В проект вошли архивные хроники, кадры современных съемок отреставрированного вокзала и видео-истории. Сюжеты разнообразные: от конспирологических теорий о кремлевской звезде на шпиле вокзала до эпизода с выращиванием тропических пальм на берегу Химкинского водохранилища.