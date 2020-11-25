В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей магазина. Преступление может быть терактом

В швейцарском городе Лугано женщина с ножом напала на посетителей супермаркета. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на твиттер федеральной полиции конфедерации.

В правоохранительных органах преступление назвали «террористически мотивированным». Во время инцидента пострадали две женщины, они получили ножевые ранения. Нападавшей оказалась гражданка Швейцарии.

По информации издания The Local, 28-летняя девушка пыталась задушить одну женщину и ударила ножом по горлу вторую. Прокуратура страны возбудила уголовное дело в связи со случившимся.

Ранее в Европе произошел ряд терактов. За стрельбу в Вене взяла ответственность запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».