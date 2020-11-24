На Соломоновых Островах заблокировали Facebook. В стране боятся киберзапугивания и клеветы

Правительство Соломоновых Островов заблокировало социальную сеть Facebook на территории страны. Об этом сообщил ABC News.

По мнению чиновников, соцсеть мешает национальному единству государства. «Facebook подрывает усилия по объединению страны», — считает премьер-министр страны Манассе Согаваре.

Блокировка Facebook, как считают в правительстве, поможет «защитить молодых людей» от вредного контента в интернете. Министр связи и авиации Соломоновых Островов Шанель Аговака подчеркнул, что мера принята не для того, чтобы «заставить их замолчать».

«Киберзапугивание в Facebook широко распространено, на людей клевещут пользователи под вымышленными именами, и их репутация, создаваемая годами, разрушается в считанные минуты», — заявил Согаваре.

С решением правительства не согласны оппозиционные политики Соломоновых Островов. По мнению лидера местной оппозиции Мэтью Уэйла, запрет Facebook — «жалкий» и несправедливый, ведь 70% населения страны моложе 30 лет и большинство граждан пользуются соцсетями.