Польский Vogue поддержал протесты против запрета абортов обложкой нового выпуска

Журнал поместил на обложку декабрьского номера модель и активистку Аню Рубик , выступающую против запрета абортов. Она назвала съёмку «самой важной и личной» в карьере. По ее словам , возможность женщин выбирать — «лакмусовая бумажка здорового прогрессивного общества».

Польская версия журнала Vogue поддержала протесы против запрета абортов, которые сейчас проходят в стране. Издание опубликовало фотографии в инстаграме.

На одном из вариантов обложки на лице Рубик нарисована красная молния — символ протестов против запрета прерывания беременности. Демонстранты изображают ее на баннерах и масках, а также рисуют на лицах.

По словам главного редактора польского Vogue Филиппа Нидентала, издание ориентировано в основном на женскую аудиторию и «все что касается польских женщин» важно изданию.

Конституционный суд Польши принял решение запретить аборты по медицинским показаниям 23 октября. По мнению властей, прерывание беременности противоречит положению Конституции о защите жизни каждого человека.

После массовых протестов в Польше и бурной дискуссии в европейском обществе, касающейся этого решения, министр гендерного равенства Швеции Оса Линдхаген предложила разрешить польским женщинам проводить бесплатные аборты на территории скандинавской страны.

В начале ноября правительство Польши отложило введение запрета на аборты на неопределенный срок. Документ должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, и он не вступил в силу.