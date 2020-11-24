Элтон Джон запустил TikTok-проект в поддержку Дня борьбы со СПИДом

Британский музыкант Элтон Джон запустил вместе с социальной сетью TikTok проект в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря. Об этом сообщило AP.

1 декабря Джон вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем, а также музыкантами Сэмом Смитом, Сэмом Фендером и Риной Саваямой проведет в TikTok мероприятие. Кроме того, с 25 ноября соцсеть будет предлагать пользователям пройти тест на знания о СПИДе и ВИЧ.

Викторина поможет участникам узнать больше о сексуальном здоровье и профилактике заболеваний, а также развеет предрассудки и мифы, касающиеся СПИД и страдающих от него людей.

«Нам всем должно быть не все равно на ВИЧ, мы должны положить конец дискриминации вокруг этой болезни. Наше живое выступление в TikTok — это отличный способ разрушить мифы о ВИЧ, поговорить о безопасном сексе и убедиться, что молодые люди знают, как защитить себя и других», — сказал Джон.

Недавно социальная сеть «ВКонтакте» начала помечать сообщества, посвященные отрицанию СПИДа и ВИЧ, как содержащие потенциально недостоверную информацию.

В октябре «Афиша Daily» поговорила с первой женщиной в России, которая открыто заявила о ВИЧ, о принятии диагноза, отношении врачей, беременности и помощи другим.