В Китае сеть ресторанов KFC использует беспилотные фургоны для доставки заказов

В Китае сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила беспилотные фургоны для обслуживания клиентов. Об этом сообщил Cnet.

Новые машины представляют собой передвижные подразделения — они позволяют делать заказы и забирать их без контакта с человеком. Чтобы заказать что‑либо из меню, покупателю нужно выбрать товары на экране и оплатить их с помощью QR-кода. После оплаты дверь фургона открывается — и заказ можно забрать.