Марк Руффало сыграет вместе с Райаном Рейнолдсом и Дженнифер Гарнер в новом проекте Netflix

Американский актер Марк Руффало, известный по лентам «Остров проклятых» и «Мстители», сыграет вместе с Райаном Рейнолдсом, Кэтрин Кинер, Дженнифер Гарнер и Зои Салданой в новом научно-фантастическом фильме «The Adam Project». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Проект реализуют стриминговая платформа Netflix и кинокомпания Skydance Media. Режиссером картины выступает Шон Леви, который ранее работал с Рейнолдсом над фильмом «Главный герой». Съемки начались на прошлой неделе в Ванкувере.

Главную роль в картине исполняет Рейнолдс. Он играет мужчину, который отправляется в прошлое, чтобы встретиться с собой в возрасте 13 лет и найти своего отца — его роль исполнит Руффало. Антагонистку в фильме сыграет Кэтрин Кинер.

«The Adam Project» станет первым проектом специальной программы Рейнолдса The Group Effort Initiative — она обеспечивает работой в кино людей разных национальностей. Когда фильм выйдет на Netflix, пока неизвестно.

В мае HBO выпустил сериал «Я знаю, что это правда», в котором главную роль сыграл Марк Руффало. По этому случаю «Афиша Daily» взяла интервью у актера.