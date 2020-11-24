Дело о клевете на Гном Гномыча, концертный фильм Тейлор Свифт и другие новости дня

В России за сутки выявили 24 326 случаев коронавируса. Умер 491 пациент — это новое рекордное значение.

В Москве полиция возбудила уголовное дело о клевете из‑за публикаций о Гном Гномыче. Весной СМИ написали, что у него синдром Аспергера.

Акциониста Павла Крисевича, «распявшего» себя напротив здания ФСБ, решили отчислить из РУДН. По мнению студсовета, он «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью».

В Петербурге отец шестерых детей заперся с ними в квартире и пригрозил их убить. Позже он вышел из квартиры и сдался полиции.

В Москве пару с инвалидностью не пустили на аттракционы в «Острове мечты». Им объяснили, что ни к одному объекту нет прямого доступа в инвалидной коляске.

В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро. Праздничный концерт на Дворцовой площади пройдет в режиме онлайн.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась эффективна более чем на 95%. В ее испытании принимает участие 40 тыс. добровольцев.

Первый российский серийный электромобиль «Кама-1» выйдет на рынок в 2021 году. Его цена составит порядка 1 млн рублей.

Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского. Его наградили за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.

Дмитрий Рогозин подал в суд на три издания и потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей. СМИ назвали его «гробовщиком российского космоса».

Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби», продолжающей сериал на ТНТ. Netflix снимет художественный фильм о жизни режиссера и актера Такеши Китано.

Тейлор Свифт представила трейлер концертного фильма к альбому «folklore». Radiohead выставили на аукцион шляпу Тома Йорка из клипа «Lotus Flower».

В московском кинотеатре «Иллюзион» 1 декабря пройдет показ киноальманаха «О главном. Коротко». Организаторы пообещали не только кино, но и живую музыку, перформанс и вкусные подарки.