Мэрия Москвы заказала досье активности горожан. Власти будут следить за долгами и штрафами

Мэрия Москвы создаст систему непрерывного мониторинга активности горожан. Об этом сообщает издание «Открытые медиа».

Департамент информационных технологий Москвы разместил на сайте госзакупок тендер на 280 млн рублей о разработке системы, с помощью которой можно изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на «городских объектах». В рамках информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности (ИС СТАТС) планируют создать подробные профили пользователей всех городских услуг. База данных будет содержать сведения об оплате услуг, задолженностях, штрафах, например за нарушение ПДД и правил парковки, информацию о проездном документе и социальной карте.

ИС СТАТС станет отслеживать «территориальные запреты» и «медицинские нарушения», а также учитывать данные соцопросов в разрезе отдельных районов города и «лояльность» (что это такое, в документе не уточняется). Данные будут собираться в обезличенном виде, то есть в них не будет информации о фамилии, имени, отчестве или месте рождения пользователя. Уточняется, что это нужно для выявления возникающих трендов, детальной аналитики разных действий пользователей и получения возможности оперативно реагировать на изменения ситуации в городе.

Мэрия Москвы разрабатывает систему СТАТС с 2017 года. В первые три года ее применяли для анализа активности пользователей mos.ru, чтобы оптимизировать услуги, которые городские порталы предлагают посетителям.

Ранее Департамент московского правительства по конкурентной политике разместил на портале госзакупок тендер на 252 млн рублей на расширение базы данных системы распознавания лиц в метро. Согласно контракту, подрядчик должен будет поставить и установить не менее 2220 жестких дисков объемом от 4 терабайт каждый.