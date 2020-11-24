Архиепископ Парижа предложил заменить уцелевшие витражи Нотр-Дама работами современных художников

Архиепископ Парижа Мишель Опти предложил установить в соборе Парижской Богоматери современные витражи вместо тех, что уцелели при пожаре в прошлом году. Об этом сообщает Le Parisien.

Речь идет о витражах, созданных по эскизам реставратора Эжена Виолле-ле-Дюка в 1850-х годах, которые не пострадали во время пожара весной 2019 года. Архиепископ предложил заменить часть этих витражей на произведения современных художников.

К тому же Мишель Опти создал комиссию, которая разработает будущий интерьер собора. Часть средств из пожертвованных на реставрацию 850 млн евро предложено использовать для придания интерьеру современного стиля, включая дизайнерские скамейки с подсветкой, современные гардеробы и туалеты для посетителей и туристов.

Некоторые посчитали предложения архиепископа спорными. Например, глава издания La Tribune de l’art Дидье Рикнер назвал идею с витражами «постмодернистским бредом», «скандальным» и «немыслимым» «вандализмом». А защитник французского наследия Стефан Берн в своей колонке для журнала Parisian написал, что собор находится во владении государства — в соответствии с Венецианской хартией оно должно восстановить исторический облик храма.

Однако сторонники предложения архиепископа напомнили, что в соборе уже есть витражи XX века, созданные в 1966 году Жаком Ле Шевалье.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. В результате пожара, который продлился больше девяти часов, полностью обгорела и обрушилась крыша вместе со шпилем и часами, огнем была охвачена вся деревянная часть собора. К годовщине трагедии «Афиша Daily» рассказывала, что происходило с символом французской столицы последние 12 месяцев.