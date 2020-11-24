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Мария Алехина выпустила мерч в поддержку ЛГБТК-сообщества

Анастасия Цой
Сегодня в 20:52

Активистка и участница Pussy Riot Мария Алехина выпустила мерч в поддержку ЛГБТК-сообщества и против закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом в инстаграме рассказал журналист Ренат Давлетгильдеев.

На майке нарисованы цвета радуги и написана детская считалочка «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», правда, доработанная в соответствии с российскими реалиями и поэтому «с грустным концом».

Чтобы купить мерч, можно написать в личные сообщения Марии Алехиной. Часть денег от продажи переведут российским ЛГБТК-организациям.

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