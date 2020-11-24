Активистка и участница Pussy Riot Мария Алехина выпустила мерч в поддержку ЛГБТК-сообщества и против закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом в инстаграме рассказал журналист Ренат Давлетгильдеев.

На майке нарисованы цвета радуги и написана детская считалочка «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», правда, доработанная в соответствии с российскими реалиями и поэтому «с грустным концом».