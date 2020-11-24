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США ввели санкции против трех российских компаний по закону об оружии массового уничтожения

Анастасия Цой
Сегодня в 19:27

США ввели санкции против трех российских компаний — «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре.

Американские власти считают, что эти компании передавали Северной Кореи, Ирану и Сирии технологии, которые могут использоваться для разработки оружия массового уничтожения и систем баллистических ракет. Таким образом они нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения.

Санкции, которые продлятся два года, запрещают американским государственным компаниям заключать контракты с фигурантами санкционного списка, а также оказывать им финансовую помощь. Кроме того, российские компании, попавшие под санкции, не смогут приобрести американскую продукцию.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эти санкции «направлены на подрыв экономического потенциала представителей российского бизнеса». По его словам, они «не способствует оздоровлению климата в отношениях двух стран».

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