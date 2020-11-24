Ровер Curiosity нашел на Марсе следы древних наводнений

Ровер Curiosity обнаружил на Марсе следы наводнений и паводков. Об этом сообщает Engadget.

Ученые из НАСА изучили снимки, сделанные марсоходом, и обнаружили следы явлений, которые происходили 4 млрд лет назад, когда на планете могла существовать жизнь. Об этом свидетельствуют гигантские волнообразные черты на поверхности Марса. По мнению специалистов, наводнения стали результатом мощного воздействия метеоритов, которое привело к выделению тепла из‑за таяния огромного количества льда на планете.

В результате этих процессов высвободились углекислый газ и метан, которые в сочетании с водяным паром на короткое время образовали теплый и влажный климат. Из‑за этого по всей планете прошли проливные дожди.

Сотрудники НАСА использовали кадры, сделанные при помощи камер Mars Hand Lens Imager и Mastcam-Z, которые наблюдают за породами и минералами в кратере Гейл. Ученые обнаружили отложения, осевшие, по их мнению, в результате гигантских ливневых паводков, случившихся после того, как впервые сформировались гора Шарпа и кратер Гейл.

Во время проливных дождей на Марсе были условия, необходимые для поддержания воды в жидком состоянии. Сейчас в НАСА выясняют, могла ли существовать в этот период жизнь на планете. Их гипотезу проверит ровер Perseverance, который прибудет на Красную планету в феврале 2021 года.

Весной из‑за пандемии коронавируса специалисты НАСА начали управлять Curiosity из своих домов. Для полноценной работы им привезли почти все необходимое оборудование. Теперь вместо рабочих 3D-изображений и специально разработанных очков для планирования движения марсохода и работы его контроллера ученым приходится применять простые красно-синие снимки и обычные 3D-очки со стеклами такого же цвета.