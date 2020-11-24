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Netflix снимет художественный фильм о жизни режиссера и актера Такеши Китано

Анастасия Цой
Сегодня в 18:45

Netflix снимет художественный фильм о молодости японского режиссера и актера Такеши Китано. Картина получила название «Asakusa Kid» («Парень из Асакусы»), ее выход запланирован на 2021 год.

Фильм будет экранизацией одноименной автобиографии. Он расскажет о том, как в молодости режиссер выступал с комическими номерами в токийском стриптиз-клубе.

Важное место в картине, как и в жизни Такеши Китано, будет отведено комику Фуками Сэндзабуро в исполнении Ё Оидзуми (трилогия «Детективы из бара»). Самого Китано сыграет актер Юя Ягира, который в 12 лет получил приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля и стал самым молодым обладателем этой награды (его отметила за работу в фильме «Никто не узнает», также он снимался в «Хокусае», «Непрощенном» и так далее).

Режиссером и сценаристом фильма выступит комик и автор романа «Цветы в тени» Хитори Гэкидан. Над сценарием картины он работал в течение шести лет.

Последний на сегодняшний день фильм Такеши Китано — «Последний беспредел» — вышел в 2017 году. В 2018 году режиссер покинул собственную производственную компанию Office Kitano, так как, по его словам, устал управлять ею и решил сосредоточиться на своем творчестве.

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