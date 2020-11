Разработчики объединили тысячи каверов на «Bad Guy» в один бесконечный клип

The Verge отмечает, что, несмотря на отличную задумку, некоторые моменты не выглядят идеальными. Так, при переходе от одного ролика к другому чувствуется небольшая задержка, громкость разных видео иногда сильно отличается, а многие каверы являются по сути домашними видеоклипами с исходным звуком.

«Bad Guy» появился на дебютном альбоме Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», который вышел в марте прошлого года. Песня обрела небывалую популярность и принесла создательнице две «Грэмми» (всего в 2019-м Айлиш получила целых пять статуэток).

Каверы на «Bad Guy» исполняли кто только не. К примеру, актер озвучки из «Финеса и Ферба», фолк-проект «Репа & поверье» и даже Елена Малышева, которая пыталась напеть узнаваемый мотив во время программы «Жить здорово!» (правда, получилось не очень). Желая набрать просмотров, блогеры учили играть «Bad Guy» на беляше и других подручных предметах.