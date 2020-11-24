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Разработчики объединили тысячи каверов на «Bad Guy» в один бесконечный клип

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Разработчики YouTube и Google Creative Lab создали сайт, на котором бесконечно играет одна-единственная композиция — «Bad Guy» Билли Айлиш. Проект приурочен к 1 млрд просмотров клипа «Bad Guy» на ютьюбе.

На сайте billie.withyoutube.com собраны тысячи каверов на хит Билли Айлиш, которые сводятся друг с другом при помощи машинного обучения. Сперва пользователю показывают оригинальный клип, но затем он сменяется другим роликом. Это происходит автоматически или вручную, если нажать на одно из предложенных окошек. При переходе к следующему видео оно начинается с того же момента в песне, на котором закончилось предыдущее.

В меню паузы пользователю покажут статистику: сколько каверов он успел посмотреть, а сколько еще нет, как долго слушал «Bad Guy» и какое количество полных циклов песни за это время прошло. Если верить данным сайта, то на нем собрано около 17 тыс. каверов.

Предложенные видео можно выбирать по тегам. Помимо банальных вроде «гитара», «рок» и «вокал» есть и необычные — например, «балет», «кошка» или «игрушечный цыпленок».

The Verge отмечает, что, несмотря на отличную задумку, некоторые моменты не выглядят идеальными. Так, при переходе от одного ролика к другому чувствуется небольшая задержка, громкость разных видео иногда сильно отличается, а многие каверы являются по сути домашними видеоклипами с исходным звуком.

«Bad Guy» появился на дебютном альбоме Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», который вышел в марте прошлого года. Песня обрела небывалую популярность и принесла создательнице две «Грэмми» (всего в 2019-м Айлиш получила целых пять статуэток).

Каверы на «Bad Guy» исполняли кто только не. К примеру, актер озвучки из «Финеса и Ферба», фолк-проект «Репа & поверье» и даже Елена Малышева, которая пыталась напеть узнаваемый мотив во время программы «Жить здорово!» (правда, получилось не очень). Желая набрать просмотров, блогеры учили играть «Bad Guy» на беляше и других подручных предметах.

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