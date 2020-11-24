Разработчики объединили тысячи каверов на «Bad Guy» в один бесконечный клип

Разработчики YouTube и Google Creative Lab создали сайт, на котором бесконечно играет одна-единственная композиция — «Bad Guy» Билли Айлиш. Проект приурочен к 1 млрд просмотров клипа «Bad Guy» на ютьюбе.

На сайте billie.withyoutube.com собраны тысячи каверов на хит Билли Айлиш, которые сводятся друг с другом при помощи машинного обучения. Сперва пользователю показывают оригинальный клип, но затем он сменяется другим роликом. Это происходит автоматически или вручную, если нажать на одно из предложенных окошек. При переходе к следующему видео оно начинается с того же момента в песне, на котором закончилось предыдущее.

В меню паузы пользователю покажут статистику: сколько каверов он успел посмотреть, а сколько еще нет, как долго слушал «Bad Guy» и какое количество полных циклов песни за это время прошло. Если верить данным сайта, то на нем собрано около 17 тыс. каверов.

Предложенные видео можно выбирать по тегам. Помимо банальных вроде «гитара», «рок» и «вокал» есть и необычные — например, «балет», «кошка» или «игрушечный цыпленок».