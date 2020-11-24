Власти Петербурга согласились выделить в городе свободные зоны для художников

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выразил готовность выделить свободные зоны и установить специальные конструкции в городе, на которых художники смогут рисовать без предварительного согласования эскизов. Об этом сообщает «Мойка78».

Заместитель председателя КГА Алексей Моор сообщил депутату Законодательного собрания Денису Четырбогу, что конструкции разместят вблизи мест активного отдыха. Например, зоны появятся возле скейт-парков и подростково-молодежных центров.