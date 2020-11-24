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Неслышащего водителя отключили от «Яндекс.Такси», когда он не ответил на звонок компании

Анастасия Цой
Сегодня в 18:57

В Уфе сервис «Яндекс.Такси» заблокировал неслышащего водителя Салавата Салихова, так как он не прошел проверку — не ответил на несколько звонков компании. Об этом пишет «Медуза».

«Наши алгоритмы проверки постоянно совершенствуются, этот случай был дополнительно рассмотрен нашими экспертами, подтвердившими факт недобросовестного сотрудничества», — писали представители сервиса в ответ на просьбу объяснить причину блокировки.

Водитель говорит, что не понимает, о каком «факте недобросовестного сотрудничества» идет речь. Он вспомнил только один случай, который можно так расценить: однажды клиент ошибся с выбором геолокации, из‑за чего возникли проблемы с выполнением заказа.

«Яндекс» не только заблокировала Салихова, но и внес его в неофициальный «черный список», который видят и другие крупные службы такси. Таким образом, водитель потенциально лишился возможности устроиться на работу в другую компанию.

Кроме того, компания заблокировала более 50 тыс. рублей в его личном кабинете. Юрист Нина Романович лично приходила в офис компании, чтобы разобраться в произошедшем.

«Как только я приходила в «Яндекс», ему поступали голосовые звонки. Салават мне писал: «Нина, они мне опять звонят». У них в базе он стоит как глухой водитель. Я замучилась им говорить, что человек глухой, он не может пройти проверку голосом! Он не может ответить в силу здоровья, а не потому что он не хочет», — рассказала она.

Также Романович опубликовала на сайте Change.org петицию, в котором потребовала вернуть таксисту доступ к личному кабинету, заработанные деньги и убрать его из «черного списка». Петицию подписали почти 60 тыс. человек.

В итоге таксисту вернули доступ к сервису и обещали компенсировать простой, то есть какое‑то время не брать комиссию за заказы. Однако, когда водитель вернулся к работе, деньги все-таки начали списывать. Кроме того, ему не вернули те деньги, которые были заблокированы в личном кабинете.

При этом в сервисе заявили, что компенсация будет выплачена: «Сейчас вопрос исключительно в оформлении этой компенсации, мы решаем, как быстрее это сделать. Таким образом, задолженности перед водителем у сервиса сейчас нет».

«Яндекс.Такси» в комментарии «Медузе» заявил, что блокировка не была связана с тем, что водитель не отвечал на звонки, а сами звонки не были связаны с проверкой. Также в сервисе заявили, что водитель и сам часто заказывал обратные звонки, и от его имени говорил представитель.

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