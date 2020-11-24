Прокуратура рассказала, что делали власти Камчатки в связи с загрязнением вод на полуострове

Власти Камчатки не приняли соответствующие меры, которые могли помочь вовремя определить вид и источник загрязняющих веществ в водах у берегов полуострова. Об этом пишет Гринпис со ссылкой на заявление прокуратуры Камчатского края.

На запрос организации о том, какие шаги предпринимались в связи с загрязнением вод Тихого океана, в ведомстве ответили: «Объем и характер принятых уполномоченным региональным органом государственной власти первоначальных мероприятий <…> не соответствовали актуальным обстоятельствам, не обеспечили оперативное определение вида и источника загрязняющих веществ, что не позволило своевременно организовать работу по установлению природы загрязнения, предотвращению дальнейшего экологического вреда».

В прокуратуре напомнили, что вероятная причина экологической катастрофы, по версии научного сообщества, имеет природный характер. Однако рассматривались и такие причины, как сброс сточных вод Камчатского водоканала и утечка с Козельского полигона.

В результате проверки были выявлены систематические нарушения экологических требований к сбросу сточных вод на Водоканале, пишет прокуратура. К тому же очистными сооружениями оборудовано менее трети выпусков.

Если говорить о Козельском полигоне, выяснилось, что региональное Минприроды приняло недостаточные меры, «направленные на выполнение требований природоохранного законодательства». К этой проблеме была дополнительно подключена прокуратура Тихоокеанского флота, поскольку полигон находится на землях Радыгинского военного полигона, уточнили в прокуратуре.

На Камчатке в начале октября местные жители сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных.

В результате загрязнения погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. В Гринписе сообщили, что загрязнение океана нанесло ущерб знаменитым вулканам на территории заказника «Южно-Камчатский» — объекту всемирного наследия ЮНЕСКО.

В качестве одной из версий явления ученые называли так называемый красный прилив — феномен, вызванный скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины. Следственный комитет использует этот вариант в качестве приоритетного при расследовании загрязнения воды у берегов Камчатки.