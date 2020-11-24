Лидер группы «Петля пристрастия» получил 15 суток ареста за участие в «Марше против фашистов»

Лидеру группы «Петля пристрастия» Илье Черепко-Самохвалову назначили 15 суток ареста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

Черепко-Самохвалов был задержан 22 ноября в Минске во время акции оппозиции «Марш против фашистов», после чего его поместили в изолятор временного содержания. В тот день, по данным правозащитников, на мероприятии задержали около 400 человек, более 100 из которых приговорили к административным арестам.