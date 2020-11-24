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В РПЦ призвали защитить православных от высоких технологий и не допустить «цифрового тоталитаризма»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:07

Массовое применение цифровых технологий во время пандемии ущемляет права тех, кто не хочет ими пользоваться, в частности христиан. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по связям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, нужно принять законы, ограничивающие применение высоких технологий, «если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом». Кипшидзе предположил, что есть некоторые «заинтересанты», которые «сознательно не хотят регулирования» в этой сфере.

В частности, зампред синодального отдела выступил против внедрения системы QR-кодов для входа в церкви. «Конечно, храм не может, и, я надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое‑то уведомление государства», — заявил он.

Контроль посещения церквей Кипшидзе назвал «неэтичным», «аморальным» и напоминающим времена, когда религиозная жизнь была под запретом. По его словам, для человека, разделяющего христианские ценности, «жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема».

Зампред синодального отдела подчеркнул, что церковь не выступает против технологического прогресса. «Но мы считаем, что чем быстрее развиваются технологии, тем более внимательно люди должны оценивать возможные риски их развития», — констатировал он.

Система QR-кодов для входа в заведения заработала в Москве в середине октября, после нового всплеска заражений COVID-19. Изначально ее устанавливали только ночные клубы и бары, которые работают после 00.00, но позже к ней присоединились и многие заведения общепита. Как заявили в правительстве Москвы, они сделали это добровольно.

Во время первой волны COVID-19 посещение церквей и храмов власти так и не ограничили, хотя в это время не работали все бары, клубы, рестораны, непродовольственные магазины, кинотеатры, театры и почти весь мелкий бизнес. Впрочем, патриарх Кирилл все же призывал верующих не посещать храмы в разгар пандемии.

При этом распространяется вирус быстрее всего именно в местах богослужений. Ученые из университета Джона Хопкинса установили, что риск заражения в них в четыре раза выше, чем в любом общественном транспорте.

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