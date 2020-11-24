В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не привился от коронавируса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему президент пока не привился российской вакциной от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас еще не началась широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Это невозможно. Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры, и потом, если посчитает необходимым, Владимир Путин об этом сообщит», — заявил Песков.

Он отметил, что испытание российской вакцины «Спутник V» еще не завершено. Недавно Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что российские вакцины от коронавируса безопасны: «Российские вакцины есть, они работают, работают эффективно и безопасно».

Центр им. Гамалеи, который произвел вакцину «Спутник V», представил результаты клинических испытаний препарата. Они показали, что эффективность вакцины от коронавируса превысила 95%.

Еще в сентябре российской вакциной от коронавируса привились министр обороны Сергей Шойгу, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Путин заявлял, что одной из первых прививку сделала его дочь.