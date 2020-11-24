перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Петербурга согласились выделить в городе свободные зоны для художников
Власти Петербурга согласились выделить в городе свободные зоны для художников 17:22
Прокуратура рассказала, что делали власти Камчатки в связи с загрязнением вод на полуострове 17:05
В Петербурге отец, захвативший шестерых детей, сдался полиции Обновлено в 16:51
Первый российский серийный электромобиль «Кама-1» выйдет на рынок в 2021 году 16:48
«Нежный редактор» Татьяна Мингалимова выпустила трек «Оргазм» и клип на него 16:21
Лидер группы «Петля пристрастия» получил 15 суток ареста за участие в «Марше против фашистов» 16:18
Jacob Bentzinger/Unsplash В РПЦ призвали защитить православных от высоких технологий и не допустить «цифрового тоталитаризма»
В РПЦ призвали защитить православных от высоких технологий и не допустить «цифрового тоталитаризма» 16:07
В «Иллюзионе» покажут киноальманах «О главном. Коротко» 16:00
В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не привился от коронавируса 16:00
Две трети россиян недовольны своей работой 15:52
В пустыне Юты обнаружили плиту, похожую на монолит из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика 15:46
Radiohead продают шляпу Тома Йорка из клипа «Lotus Flower». Деньги пойдут на благотворительность
Radiohead продают шляпу Тома Йорка из клипа «Lotus Flower». Деньги пойдут на благотворительность 15:11
В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро 15:06
«Плата за атмосферу»: в Москве пару с инвалидностью не пустили на аттракционы в «Острове мечты» 14:58
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась эффективна более чем на 95% 14:37
В оренбургском селе демонтировали памятник убийце Чапаева, установленный на улице Чапаева 14:00
«Телеканал ТНТ»/YouTube Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала ТНТ
Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала ТНТ 13:44
МВД возбудило дело об оскорблении Гном Гномыча. Весной СМИ написали, что у него синдром Аспергера 13:42
Во Владивостоке водитель «фургаломобиля» заявил, что его избил полицейский 13:14
Акциониста Павла Крисевича, «распявшего» себя напротив здания ФСБ, решили отчислить из РУДН 13:00
Отключить рекламу

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не привился от коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 16:00

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему президент пока не привился российской вакциной от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас еще не началась широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Это невозможно. Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры, и потом, если посчитает необходимым, Владимир Путин об этом сообщит», — заявил Песков.

Он отметил, что испытание российской вакцины «Спутник V» еще не завершено. Недавно Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что российские вакцины от коронавируса безопасны: «Российские вакцины есть, они работают, работают эффективно и безопасно».

Центр им. Гамалеи, который произвел вакцину «Спутник V», представил результаты клинических испытаний препарата. Они показали, что эффективность вакцины от коронавируса превысила 95%.

Еще в сентябре российской вакциной от коронавируса привились министр обороны Сергей Шойгу, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Путин заявлял, что одной из первых прививку сделала его дочь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
БРИКС
Люди
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Сергей Шойгу
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить