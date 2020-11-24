«Плата за атмосферу»: в Москве пару с инвалидностью не пустили на аттракционы в «Острове мечты»

Жительницу Москвы Ольгу Кузнецову и ее мужа — оба вынуждены передвигаться в инвалидных колясках — не пустили на аттракционы в парке развлечений «Остров мечты». Об этом девушка рассказала у себя в инстаграме.

Перед тем как поехать в парк, супруги специально написали в поддержку «Острова мечты», чтобы узнать, доступны ли аттракционы для людей с ограниченными возможностями. Там ответили, что посещение некоторых аттракционов действительно возможно.

«Мне не уточнили, какие именно это аттракционы. Я еще переспросила, что, получается, куплю билет, но неизвестно, смогу ли получить услугу? Мне ответили: «Да, это так», — рассказала Ольга «Таким делам».

Однако уже на кассе супругам сказали, что они не смогут посетить ни один из аттракционов. Их подвели к инфостойке, где сотрудники также подтвердили, что ни к одному аттракциону нет прямого доступа в инвалидной коляске.

«На наш вопрос «За что мы тогда платим деньги?» мы получили ответ: «Вы получаете экскурсию по парку и платите за атмосферу», — пишет девушка.

После посещения «Острова мечты» Кузнецова пожаловалась на ситуацию в инстаграме парка. В комментариях перед ней извинились и сказали, что экстремальные аттракционы по правилам безопасности недоступны людям с инвалидностью. В качестве альтернативы им предложили семейные аттракционы, на которых обычно катаются дети.

«Мне дико, что в 2020 году есть парк, который позиционирует себя как развлекательное заведение мирового уровня. Которое приспособлено для всех групп населения. Которое смеет сравнивать себя с Диснейлендом. Которое взрослым, дееспособным, самостоятельным людям с инвалидностью может предложить лишь малышовские карусельки. Это низко», — заявила девушка.