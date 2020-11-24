В «Иллюзионе» покажут киноальманах «О главном. Коротко»

В московском кинотеатре «Иллюзион» 1 декабря пройдет показ киноальманаха «О главном. Коротко». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Альманах состоит из трех короткометражных фильмов о неизбежности одиночества и поисках любви. Его автор — актер театра «Июльансамбль» и кино, режиссер Степан Азарян.

Организаторы обещают «вопреки наступающим морозам и коронавирусу» устроить киновечер, где будет не только кино, но и живая музыка, перформанс и вкусные подарки.

В рамках альманаха покажут фильмы «Жизнь в искусстве» Азаряна о писателе, публикующем очередной роман, и «Положи мне льда» Никиты Денисова о (не)идеальных отношениях. На киновечере состоится премьера картины «Банан» Азаряна. Она рассказывает о человеке, работающем промоутером в костюме банана в магазине фруктов, — в один момент его жизнь вдруг начинает рушиться.

Гостей киновечера перед показом ждет джазовый лаунж в живом исполнении от артистов «Июльансамбля». Также посетители увидят некий перформанс в фойе кинотеатра, но что это за перформанс, организаторы не уточняют. Пришедших к началу также ждут «вкусные подарки» от партнера мероприятия — компании «Городские напитки».

После показа короткометражек состоятся обсуждение фильмов с Азаряном, также вопросы и ответы с кинокритиком Дмитрием Барченковым.