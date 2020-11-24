В Петербурге отец шестерых детей заперся с ними в квартире и угрожает их убить

В Петербурге отец шестерых детей, вооруженный топором и ножом, заперся с ними в квартире и угрожает их убить. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной. Он выдвинул требования, но пока неизвестно, какие именно. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что, перед тем как закрыться в квартире с детьми, петербуржец выгнал жену. Baza пишет, что он уличил ее в измене, а также передумал и теперь хочет обменять детей на жену.

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