Появился трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала «Реальные пацаны», выходившего на телеканале ТНТ.

В Пермь по сюжету завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот, самолеты сбрасывают продовольствие.

Герои сериала, как и остальные жители, приспособились к новой реальности и живут обычной жизнью, пытаясь в то же время своими силами очистить город от зомби. Однако однажды зомби кусает одну из главных героинь — Леру.

Режиссером выступила Жанна Кадникова. В прокат фильм выйдет 17 декабря 2020 года.