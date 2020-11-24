МВД возбудило дело об оскорблении Гном Гномыча. Весной СМИ написали, что у него синдром Аспергера

Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим. Кроме расследования, которое поможет найти виновников, мы также с Александром Добровинским работаем над тем, чтобы был принят закон, запрещающий СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей, и закон, по которому каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло ответственность.

Яна Рудковская