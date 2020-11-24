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МВД возбудило дело об оскорблении Гном Гномыча. Весной СМИ написали, что у него синдром Аспергера

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:42

В Москве полиция возбудила уголовное дело о клевете из‑за оскорблений сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской семилетнего Александра Плющенко, или Гном Гномыча.

© rudkovskayaofficial/Instagram
Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим. Кроме расследования, которое поможет найти виновников, мы также с Александром Добровинским работаем над тем, чтобы был принят закон, запрещающий СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей, и закон, по которому каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло ответственность.
Яна Рудковская

Дело возбудили по ч. 2 ст. 128.1 («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»). Нарушителям этой статьи грозит штраф до 1 млн рублей.

По данным МВД, 2 мая телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал пост, где назвал Гном Гномыча больным синдромом Аспергера. Это заведомо ложная информация, подрывающая честь и репутацию сына Рудковской, говорится в заявлении.

О том, что Гном Гномыч страдает неким заболеванием, написал и журнал StarHit. Рудковская тогда обвинила издание в «клевете и беспределе» и пообещала обратиться с иском в суд. В итоге публикацию удалили, а президент издающей журнал медиакомпании Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев извинился за материал.

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