Во Владивостоке водитель «фургаломобиля» заявил, что его избил полицейский

Во Владивостоке водитель «фургаломобиля» (автомобиля, оборудованного для поддержки бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала) Ростислав Смоленский заявил, что его избил полицейский, пишет Baza.

Смоленского задержали 10 ноября после сбора подписей за освобождение Сергея Фургала. Официальная причина задержания — у него в машине обнаружили «неоязыческий символ», используемый одной из экстремистских организаций. Рапорт публиковало «ОВД-Инфо».

Активист рассказал, что в ночь с 10 на 11 ноября к нему в камеру пришел замначальника УМВД по Владивостоку Олег Тарасюк. По словам мужчины, правоохранитель оскорблял его и угрожал: например, говорил, что если тот продолжит участвовать в акциях протеста, то просто «исчезнет».

В конце разговора подполковник якобы плюнул в задержанного. Смоленский плюнул в ответ, после чего Тарасюк избил его. Затем мужчину отвезли в больницу. Он говорит, что у него были симптомы сотрясения мозга, но сотрудник полиции, сопровождавший его, лично беседовал с каждым врачом, и в итоге ему диагностировали только ушибы.

Смоленскому после этого добавили еще 10 суток административного ареста.

Тарасюк отрицает обвинение, а видеонаблюдение в камере по каким‑то причинам не велось. В результате служебной проверки нарушения не были выявлены.

В Хабаровском крае с июля проходят протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Некоторых активистов задерживают: делают это уже после акций в другие дни.