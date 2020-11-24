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В Москве задержали лидеров центра свидетелей Иеговы. Они собирались на конспиративной квартире

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:51

В Москве следователи задержали нескольких лидеров «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» (организация признана экстремистской). Об этом сообщает «Интерфакс».

По факту создания организации возбудили уголовное дело, а в регионах проходят обыски у ее членов, рассказала представительница столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Как утверждает следствие, члены ячейки, знавшие о вступившем в силу запрете на деятельность организации, с июня 2019 года по настоящее время открыли подразделение «Управленческого центра свидетелей Иеговы» на северо-востоке Москвы.

По версии СК, участники организации собирались на конспиративной квартире на улице Челюскинской. Там адепты секты штудировали религиозную литературу, пропагандирующую свидетелей Иеговы. По словам Ивановой, члены секты также вербовали москвичей и жителей других регионов.

В настоящий момент СК совместно с МВД и ФСБ проводит обыски более чем в 20 регионах. Задержанных доставят в подразделение Следственного комитета «для проведения необходимых следственных действий». Уголовное дело возбудили по ч. ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Свидетели Иеговы были признаны экстремистской организацией в 2017 году по иску Минюста. За несколько лет, прошедших с этого момента, правоохранители раскрыли десятки филиалов — их находили по всей России.

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