За первые десять месяцев 2020 года число преступлений по «народной» статье 228.1 (производство или сбыт наркотиков) выросло на 66,3% и составило 34 477. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на данные МВД.

Количество экстремистских преступлений за этот период увеличилось на 39,9% (до 708), террористического характера — на 33,3% (до 1990).

Зафиксирован и рост киберпреступности. По данным МВД, в январе–октябре 2020-го было совершено 420 622 таких преступления, что на 75,1% превышает показатели прошлого года.

Чаще всего среди них встречаются кража (+82,9%), мошенничество (77,8%) и мошенничество с использованием электронных платежных средств (+96,2%). Публичных призывов к осуществлению террористической деятельности МВД зафиксировало на 16,5% больше — 205.

Сейчас по статье 228 УК отбывают наказание более 120 тыс. человек — это около четверти всех заключенных в стране. Большинство из них — молодые люди в возрасте до 30 лет.

Прошлым летом депутаты Госдумы предлагали смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. В правительстве инициативу не поддержали. Сейчас за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (без сбыта) россиянам грозит до 10 лет лишения свободы.