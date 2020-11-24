В России выявили 24 326 случаев коронавируса. Количество смертей за сутки рекордное

В России за сутки выявили 24 326 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1387 случаев меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован очередной рекорд.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Республике Карелия, Воронежской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 138 828. За сутки вылечились 23 226 человек, за все время — 1,63 млн. За сутки умер 491 пациент — это новое рекордное значение. За весь период скончались 37 031 человек.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 59,1 млн человек, 1,39 млн из них умерли, 37,9 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (12,4 млн). Далее — Индия (9,1 млн), Бразилия (6 млн) и Франция (2,1 млн).