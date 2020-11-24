В России выявили 24 326 случаев коронавируса. Количество смертей за сутки рекордное

В России за сутки выявили 24 326 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1387 случаев меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован очередной рекорд.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Республике Карелия, Воронежской области и Хабаровском крае.