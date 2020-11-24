Журналистке Znak.com сожгли машину. Редакция допускает, что это связано с ее статьями о коррупции

В Челябинске ночью 24 ноября неизвестные подожгли автомобиль BMW X1, принадлежащий корреспондентке Znak.com Марины Малковой. Об этом сообщает редакция издания.

По словам Малковой, она припарковала машину напротив входа в магазин «Магнит» на улице Бейвеля — так журналистка делает регулярно. Она услышала громкий хлопок в 23.40 (21.40 по московскому времени), а затем увидела, как «в окнах противоположного дома отразилось пламя» — ее машина загорелась.

Когда Малкова спустилась во двор, на месте работали пожарные. Через некоторое время к ним присоединились дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Очевидцы рассказали сотрудникам, что возгорание началось под машиной и загорелись все четыре колеса. На месте происшествия нашли баллон — возможно, аэрозольный. Теперь полицейским и дознавателям предстоит изучить видео с камер на «Магните» и домах рядом.