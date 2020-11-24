Журналистке Znak.com сожгли машину. Редакция допускает, что это связано с ее статьями о коррупции

В Челябинске ночью 24 ноября неизвестные подожгли автомобиль BMW X1, принадлежащий корреспондентке Znak.com Марины Малковой. Об этом сообщает редакция издания.
По словам Малковой, она припарковала машину напротив входа в магазин «Магнит» на улице Бейвеля — так журналистка делает регулярно. Она услышала громкий хлопок в 23.40 (21.40 по московскому времени), а затем увидела, как «в окнах противоположного дома отразилось пламя» — ее машина загорелась.
Когда Малкова спустилась во двор, на месте работали пожарные. Через некоторое время к ним присоединились дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Очевидцы рассказали сотрудникам, что возгорание началось под машиной и загорелись все четыре колеса. На месте происшествия нашли баллон — возможно, аэрозольный. Теперь полицейским и дознавателям предстоит изучить видео с камер на «Магните» и домах рядом.
В материале издания отмечается, что автомобиль Малковой был не единственным на парковке и стоял не с краю, а посередине. Тем не менее загорелся только он — исходя из этого, редакция предполагает, что он и был целью злоумышленников.
«Редакция Znak.com не исключает, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью нашего журналиста — Марина Малкова пишет критические статьи о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах», — говорится в материале.
Несколько месяцев назад, по данным редакции, неизвестные повредили машину родственницы Малковой, которая носит ту же фамилию. После произошедшего полицейские заключили, что зеркала и фары на автомобиле разбили прицельно.