Twitter будет предупреждать пользователей, которые решили лайкнуть вводящий в заблуждение пост

Twitter расширяет свою политику по отношению к информации, вводящей в заблуждение. Теперь пользователям, которые решат лайкнуть твит с ней, будут показывать специальное предупреждение.
Соцсеть подчеркнула, что очень важно объяснять пользователям, почему в заблуждение вводят те или иные посты, связанные с выборами в США, коронавирусом или манипуляцией СМИ.
О том, что Twitter начнет помечать вводящую в заблуждение информацию стало известно 12 мая. Изначально это было связано с фейками о коронавирусе. По данным соцсети, с тех пор количество цитирования таких твитов упало на 29%.