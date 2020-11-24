Twitter будет предупреждать пользователей, которые решили лайкнуть вводящий в заблуждение пост

Twitter расширяет свою политику по отношению к информации, вводящей в заблуждение. Теперь пользователям, которые решат лайкнуть твит с ней, будут показывать специальное предупреждение.

Соцсеть подчеркнула, что очень важно объяснять пользователям, почему в заблуждение вводят те или иные посты, связанные с выборами в США, коронавирусом или манипуляцией СМИ.