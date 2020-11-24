В России раскрыли широкую сеть фальшивомонетчиков. Они успели реализовать 500 млн поддельных рублей

Российские полицейские обнаружили и обезвредили обширную сеть фальшивомонетчиков, действовавшую в шести регионах страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Фальшивомонетчики подпольно производили купюры номиналом 1000 и 5000 рублей и распространяли подделки. На данный момент, по информации источников агентства, задержаны десятки подозреваемых. Одному из организаторов преступной группы удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск.

Как пишет агентство, за полтора года деятельности фальшивомонетчикам удалось реализовать более 500 млн поддельных рублей. Фейковые деньги были настолько высокого качества, что отличить их от настоящих могли только специалисты с оборудованием.

По данным источника, оборот всей преступной организации составлял около 30 млн рублей в сутки.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег в особо крупном размере организованной группой). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.