Режиссер «Солнцестояния» планирует снять Хоакина Феникса в своем новом хорроре

Американский актер Хоакин Феникс может сняться в новом хорроре «Beau is Afraid» («Бо боится»), который разрабатывает режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер. Об этом сообщил Discussing Film.

По словам издания, следующая картина Астера станет «сюрреалистическим фильмом ужасов, действие которого происходит в альтернативном настоящем». Феникс претендует на главную роль в картине — ему предложено сыграть «чрезвычайно тревожного, но приятного» мужчину по имени Бо.

Бо, по сообщениям источников, никогда не знал своего отца. Из‑за этого у него сложились напряженные отношения с властной матерью. Когда она умирает при загадочных обстоятельствах, Бо узнает нечто удивительное о своем прошлом и сталкивается со сверхъестественными угрозами.

Астер, как отмечает издание, считает этот проект своим приоритетом. Он сам напишет к нему сценарий, а также возьмет на себя роль режиссера и продюсера. Дата начала съемок пока неизвестна, поскольку съемочная группа готова подстроиться под насыщенный график Феникса.

В 2021 году Ари Астер снял короткометражный фильм под названием «Бо», в нем главную роль исполнил темнокожий актер Билли Майо. 6-минутная лента, вероятно, станет основой для полнометражной картины.

Последний фильм Астера — хоррор «Солнцестояние» — вышел в прокат летом 2019 года. «Афиша Daily» писала подробно о плюсах и минусах нестандартного фильма ужасов. Также мы рассказывали о «Джокере» — картине, за которую Хоакин Феникс получил «Оскар». Недавно ленту серьезно раскритиковал Дэвид Финчер.