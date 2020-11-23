Snapchat добавил в свое приложение конкурента TikTok — платформу для создания и публикации коротких вертикальных видео Spotlight. Чтобы повысить интерес к новой функции, компания будет ежедневно платить в сумме 1 млн долларов пользователям, создавшим наиболее популярные ролики. Промо продлится до конца 2020 года.
Заработать деньги смогут владельцы открытых аккаунтов из США, Германии, Франции, Канады и еще семи стран — России в их числе нет. Сумма выплаты будет зависить от числа уникальных просмотров.
За подбор индивидуальных рекомендаций в приложении отвечают специальные алгоритмы. Они будут отсортировывать ролики с точки зрения популярности и личных предпочтений пользователей. В общую ленту Spotlight в отличие от TikTok будут попадать видео с открытых и закрытых профилей, отмечает TechCrunch.
Летом Snapchat начал тестировать функцию, позволяющую добавлять в видео музыку по аналогии с TikTok. Компания объявила, что будет сотрудничать с музыкальным издательствами Warner Music Group, Warner Chappell, Universal Music Publishing Group, членами издательства NMPA, Merlin и другими.