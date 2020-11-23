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В Беларуси на упаковках колготок заклеивают лицо мисс Беларусь-2008. Сама она находится в СИЗО

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:30

В Беларуси сотрудники государственных магазинов начали заклеивать ценниками лицо Ольги Хижинковой — мисс Беларусь-2008 и бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо», — изображенное на упаковках колготок бренда Conte. Об этом сообщает телеграм-канал «Шулика».

8 ноября Хиженкову задержали в Минске за участие в протестной акции. Сначала ее посадили на 12 суток, а потом еще на 15 суток. Таким образом, девушка проведет в заключении до 5 декабря.

После выборов Хижинкова неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре ее уволили из Национальной школы красоты из‑за активной гражданской позиции.

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