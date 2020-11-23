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СКР возбудил уголовное дело против Уктусского пансионата, где стерилизовали пациенток

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:54

В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после жалоб на принудительную стерилизацию пациенток Уктусского пансионата. Об этом сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на супруга одной из женщин Владимира Бахтеева.

По словам Бахтеева, в деле фигурирует по меньшей мере одна пострадавшая. Ранее телеграм-канал Baza утверждал, что от действий врачей пансионата пострадали более десяти женщин, а одна пациентка умерла.

Телеграм-канал «Лампа» опубликовал постановление о признании потерпевшим. В нем сообщается, что некое должностное лицо, «явно превышая должностные полномочия», направило женщину на операцию, в результате которой она утратила возможность зачатия естественным путем.

Согласно постановлению, женщине «причинены тяжкие последствия и существенно нарушены ее конституционные права» на охрану здоровья и медицинскую помощь. По словам следователя, женщине причинен физический и моральный вред.

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку Уктусского пансионата в середине октября. Тогда директор учреждения заявляла, что все операции проводились с согласия пациенток.

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