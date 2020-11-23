Осень в Москве станет самой теплой за 140 лет наблюдений

По данным на 22 ноября, средняя температура ноября в Москве превышает норму на 2,9 градуса, а температура всех осенних месяцев — на 3,5 градуса. Это рекордный показатель за 140 лет наблюдений, пишут Meteonovosti.ru.

До этого самыми теплыми были осени 1938 и 1974 годов, когда аномалия сезона составила +2,9 градуса. Поскольку ноябрь уже близится к концу, ничто не помешает температурному рекорду сезона, отмечают синоптики.

Наступающая зима, по прогнозам специалистов, также будет для Москвы рекордно теплой. Ожидается, что средняя температура декабря будет на 2,5–3 градуса выше нормы, а января — минимум на 3,5–4 градуса. Синоптики связывают такие аномалии с глобальным потеплением.