В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа

В Нидерландах после вспышки птичьего гриппа убили около 190 тыс. кур и цыплят. Об этом сообщил Euronews.

Птичий грипп обнаружили как минимум на двух птицефермах в деревне Хекендорп недалеко от города Гауда и в поселке Витмарсюм. По словам местных властей, в обоих случаях птицы были заражены «высококонтагиозным штаммом варианта H5».

«Обе фермы приняли меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни», — заявили в Министерстве сельского хозяйства.

Помимо забоя птиц с конца октября в Нидерландах действует профилактическая изоляция в помещениях на всех птицефермах. По данным Euronews, птичий грипп затронул не только Голландию, но и Францию, Ирландию, Швецию и Великобританию.