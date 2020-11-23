Spotify добавляет еженедельные чарты альбомов и треков

В Spotify 23 ноября появятся еженедельные чарты с самыми популярными треками и альбомами у россиян. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Чарты «Россия: топ треков» и «Россия: топ альбомов» будут обновляться каждый понедельник в 17.00. Они станут доступны в специальном разделе «Чарты», который можно найти в меню «Обзор» или «Поиск» в приложении Spotify для iOS и Android.

Кроме того, в разделе с чартами станут доступны еженедельные подборки «Топ-50 во всем мире», «Мир: Топ-50 трендов», а также «Топ-50» для отдельной страны.

Spotify запустился в России 15 июля, «Афиша Daily» подробно рассказывала о сервисе и подготовила обзор его неочевидных и полезных функций. В конце октября компания назвала запуск в России самым успешным за все время.