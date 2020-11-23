Студенты МГУ победили на международном конкурсе с проектом по борьбе с вирусом гепатита C

Студенты МГУ им. Ломоносова выиграли золотую медаль на международном конкурсе по генной инженерии и биотехнологиям iGEM-2020. Команда представила проект по борьюе с вирусом гепатита C, сообщается на сайте мероприятия.

Учащиеся вуза отметили, что у вируса есть минимум шесть разных генотипов, однако многие жители России с заболеванием не знают свой генотип из‑за отсутствия тестов в отдаленных регионах или высоких цен на анализы. Для решения этой проблемы они начали разрабатывать портативное Cas-устройтство HaploSense, которое может быть оптимизировано для определения генотипа любых РНК-вирусов, в том числе ВИЧ или Sars-CoV-2. Приспособление может послужить универсальной платформой для их обнаружения.

«Поскольку вирусы быстро мутируют, у одного вида могут развиваться разные генотипы. Для некоторых вирусных заболеваний определение генотипа имеет решающее значение для успешного лечения, и гепатит С — одно из них», — говорится в презентации.

Награда iGEM 2020 стала второй для России за все время существования конкурса, который был основан в 2003 году в Массачусетском технологическом институте.

В этом году за открытие вируса гепатита C Харви Олтеру, Майклу Хотону и Чарлзу Райсу присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Они идентифицировали его в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь.