Портал Superjob попросил россиян из 37 крупных городов оценить по пятибалльной шкале качество дорог в своих населенных пунктах. Наивысшую оценку получила Тюмень (4,18), пишет РБК.

На втором месте — Казань (3,73), на третьем — Москва (3,66). Жители Набережных Челнов оценили дороги в 3,65 баллов, Воронежа — в 3,43. Средняя оценка дорог Петербурга — 3,33, а Нижнего Новгорода — 2,97. В конце списка — Астрахань (2,74), Томск (2,73), Иркутск и Рязань (по 2,71), а также Новосибирск (2,69).

Наибольший прогресс почувствовали жители Владивостока (там оценка выросла за два года с 2,45 до 2,87), а также Саратова (с 2,54 до 2,85). В Новокузнецке, напротив, средний балл упал сильнее всего — с 3,48 до 3,26.

Ранее Superjob просил россиян оценить экологическую обстановку в своих городах. Первые места также заняли Тюмень и Казань, замыкают список Тольятти и Рязань.