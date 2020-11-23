Жителю Зеленограда достали из носа монету. Она находилась там 53 года

В Зеленограде прооперировали мужчину, который 53 года ходил с копейкой в носу. Об этом сообщает «Москва 24».

Мужчина обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, и ему сделали компьютерную томографию. Результаты показали, что его носовой проход перекрывает плоский круглый предмет. Пациент вспомнил, что играл с однокопеечной монетой, когда ему было шесть лет. Он засунул ее в нос и не смог вытащить. Маме ребенок решил ничего не рассказывать, испугавшись наказания.

Жителя Зеленограда прооперировали и достали ему копейку, на которой за более чем 50 лет образовался каменистый нарост. Мужчине также удалили искривленную часть носового хряща. После этого, вопреки советам медиков, он раньше положенного времени вытащил из носа тампоны, на что врачи заявили, что «мамы строгой на него нет».

В этом году китайские хирурги успешно удалили из головы 76-летнего фермера ржавый нож, который находился там 26 лет. В 1994 году мужчине при нападении неизвестных воткнули предмет в голову, и 10-сантиметровый клинок остался внутри черепа. Спустя 18 лет пострадавший обратился в больницу с сильными хроническими головными болями, но тогда нож было решено оставить на месте, так как его удаление могло бы привести к более тяжелым последствиям.