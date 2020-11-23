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Звезду «Монти Пайтона» Джона Клиза обвинили в трансфобии за серию твитов и поддержку Джоан Роулинг

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:18

Британского актера Джона Клиза, известного по участию в шоу «Монти Пайтон», обвинили в трансфобии. Он поговорил с подписчиками о транс-персонах в твиттере и поддержал Джоан Роулинг.

Один из пользователей соцсети обнаружил, что Клиз подписал открытое письмо создательницы «Гарри Поттера», в котором она выступила против культуры отмены. Ранее ее тоже обвинили в трансфобии после того, как она пошутила о трансгендерах.

«Боюсь, трансгендерные персоны меня не интересуют. Я просто надеюсь, что они счастливы и что люди будут относиться к ним хорошо. Прямо сейчас я больше сосредоточен на угрозах демократии в Америке, безудержной коррупции в Великобритании, ужасающей британской прессе, откровениях о жестокости полиции», — написал артист.

Когда его спросили, почему он просто не может дать людям быть теми, кем они хотят, актер заявил, что хочет быть «камбоджийской женщиной-полицейским». Он не стал отрицать замечания о том, что его видение проблемы поверхностно, отметив, что женщины, которые когда‑то были мужчинами, одолеют в спортивных соревнования тех, кто женщинами были всегда, потому что их тела больше и сильнее.

В ответ на его посты люди начали его критиковать. Его назвали «бывшим комиком», кто‑то заявил, что ему уже 80 и он скоро умрет, кроме того, ему объяснили, каких прав он лишится, если станет камбоджийской полицейской.

В июле Джоан Роулинг прокомментировала статью с портала Devex под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». В ней рассказывается о «гендерных аспектах» пандемии и опасностях, с которыми сталкиваются люди на карантине. Писательница в шутку начала перебирать определение для «тех, у кого есть менструации», по-разному искажая слово «женщина».

К критике в адрес Роулинг присоединились звезды кинофраншизы «Гарри Поттер», в том числе Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Эдди Редмейн.

Позже писательница разъяснила свою позицию, но это не помогло: недавно она столкнулась с новой волной критики из‑за книги «Дурная кровь». В ней по сюжету серийный убийца — мужчина, который переодевается в женскую одежду.

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