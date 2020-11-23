Замай выпустил альбом «Андрей»

Это девятая полноформатная работа Замая. Его предыдущий альбом также вышел в этом году и получил название «Lust Hero 2» .

Рэпер Замай, известный как участник объединения «Антихайп», выпустил новый альбом «Андрей». Его можно послушать в Apple Music , VK Music , Spotify и Яндекс Музыка .

«Ковид подпортил, конечно, мое победоносное шествие во имя искусства-2020, концерты будут чуть позже теперь, но зато наконец будет «Андрей», тот самый альбом, который я и хотел накастовать с конца 2016-го года, тот который наконец произошел и сложился. Самому не верится», — написал музыкант.

Летом Замай выпустил микстейп «Ne Andrey», название которому он дал на основе проекта, находящемуся в тот момент в разработке.

В прошлом году Замай совместно со Славой КПСС и Микси выпустил клип на песню «Мы из Антихайпа». В треке Слава КПСС критикует российскую рэп-сцену, Замай — Юрия Дудя, Сергея Шнурова и Ивана Урганта, а Микси — Оксимирона.