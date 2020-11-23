перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Замай выпустил альбом «Андрей»
Замай выпустил альбом «Андрей» 14:10
Валерия Гай Германика снимет сериал о маньяке из Хакасии для американского стрим-сервиса Topic 14:03
«Диктатор и убийца»: Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Лукашенко 13:47
В Ноттингеме испортили новую работу Бэнкси 13:23
На олимпиаде по математике дети списали из сети неверные решения. Их предложили коварные педагоги 13:12
Изображение на превью: Jeyaratnam Caniceus/Pixabay Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70%
Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70% 13:08
Бывшего министра экологии Алтая оштрафовали за незаконную вырубку леса на 1 млн рублей 12:10
Умер сооснователь Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. У него был боковой амиотрофический склероз 11:48
Почти половина депутатов хабаровской думы вышла из ЛДПР. В знак несогласия с партией 11:05
В России выявили 25 173 случая коронавируса 10:57
Jelleke Vanooteghem/Unsplash Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа. А потом встала и вернулась домой
Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа. А потом встала и вернулась домой 10:18
Теннисист Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Он — второй в истории россиянин, кто сделал это 10:17
Хабаровские власти оценили охрану Дегтярева в 33 млн рублей. Он остался недоволен и отменил тендер 9:45
Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин 9:27
Воронежскому солдату предъявили обвинения в убийстве сослуживцев. Давать показания он отказался 8:48
Изображение на превью: Егор Крид/YouTube Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе
Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе Вчера в 20:54
Массовые убийства животных в Иркутске, победа песни Агутина в США и другие новости дня Вчера в 20:31 Дайджест
В центре Москвы планируют установить памятник Иосифу Кобзону за 52 млн рублей Вчера в 19:07
На протестах в Беларуси задержаны более 200 человек Вчера в 18:20
«Про русский характер»: Рогозин прокомментировал ролик о рязанской кибердеревне на Марсе Вчера в 17:33
Отключить рекламу

Замай выпустил альбом «Андрей»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:10

Рэпер Замай, известный как участник объединения «Антихайп», выпустил новый альбом «Андрей». Его можно послушать в Apple Music, VK Music, Spotify и Яндекс Музыка.

Это девятая полноформатная работа Замая. Его предыдущий альбом также вышел в этом году и получил название «Lust Hero 2».

«Ковид подпортил, конечно, мое победоносное шествие во имя искусства-2020, концерты будут чуть позже теперь, но зато наконец будет «Андрей», тот самый альбом, который я и хотел накастовать с конца 2016-го года, тот который наконец произошел и сложился. Самому не верится», — написал музыкант.

Летом Замай выпустил микстейп «Ne Andrey», название которому он дал на основе проекта, находящемуся в тот момент в разработке.

В прошлом году Замай совместно со Славой КПСС и Микси выпустил клип на песню «Мы из Антихайпа». В треке Слава КПСС критикует российскую рэп-сцену, Замай — Юрия Дудя, Сергея Шнурова и Ивана Урганта, а Микси — Оксимирона.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Яндекс
КПСС
Люди
Сергей Шнуров
Иван Ургант
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить