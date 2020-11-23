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На олимпиаде по математике дети списали из сети неверные решения. Их предложили коварные педагоги

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:12

В Петербурге прошел районный этап олимпиады по математике. Из‑за пандемии соревнование между школьниками проходило «в свободно-безнадзорном режиме», а значит, детям никто не мешал списывать решения задач из интернета, рассказал у себя в фейсбуке преподаватель Константин Кноп.

По словам Кнопа, уже через 10 минут условия задач попали на сайты с ГДЗ вроде Brainly. Школьники, получившие возможность спокойно гуглить, выкладывали номера и просили других пользователей помочь их решить.

Еще через полчаса к попавшим в сеть условиям задач появились решения, которые олимпиадники-читеры переписали к себе в работы. Впрочем, школьники, которые воспользовались ими, не учли двух фактов: во-первых, все эти решения были неправильными; во-вторых, их написали преподаватели — организаторы олимпиады.

«Теперь мы с нетерпением ждем второго акта марлезонского балета — дисквалификации всех участников, в чьих работах будут найдены эти решения», — написал Кноп.

Он высказал надежду, что неправильные решения задач окажутся в работах незначительной части участников олимпиады. Преподаватель уточнил, что вероятность того, что кто‑то из детей сам додумается до подобного решения, мала.

«Специально написанное неправильное — это не просто «липа», которую можно придумать, не умея решать задачу. Это такие рассуждения, которые крайне сложно придумать повторно. При этом нормальный, грамотный решатель увидит в них ошибку. Тот, кто ее не видит, — это бездумно переписавший», — заявил Кноп.

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