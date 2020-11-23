Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа. А потом встала и вернулась домой

В Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, однако не получила ни одного перелома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Ранее в соцсетях опубликовали видео падения ребенка. На нем видно, что девочка приземлилась в сугроб. После падения она некоторое время полежала в сугробе, а потом встала и ушла домой.

Это произошло 21 ноября. После падения в сугроб девочке экстренно вызвали скорую медицинскую помощь. Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи № 2. Там она провела ночь в реанимации.

Как рассказал главврач больницы Андрей Караваев, сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Девочка находится под надзором врачей в травматологическом отделении. Несмотря на падение с большой высоты, переломов у нее нет.

В томском Следственном комитете уточнили, что ребенок выпал из окна вечером 21 ноября с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Томска. В этой квартире девочка жила с матерью, которой в тот момент не было дома.

Весной житель Москвы чуть не выпал с пятнадцатого этажа, но успел схватиться за карниз. В таком состоянии он провисел, пока ему не помогли прибывшие на место сотрудники полиции. Правда, после этого на него составили протокол за нарушение самоизоляции.